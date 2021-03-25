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На Харківщині вбивцю-ґвалтівника засудили до довічного позбавлення волі

Київ • УНН

 • 13164 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Суд в Харкові призначив покарання у виді довічного позбавлення волі 62-річному чоловіку за вбивство та зґвалтування. Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає УНН.

Цитата

“За підтримання публічного обвинувачення Слобідською окружною прокуратурою Червонозаводський районний суд м. Харкова визнав чоловіка винним у вбивстві, поєднаному зі зґвалтуванням (п. п. 10, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152 КК України), та призначив покарання у виді довічного позбавлення волі”, — повідомили в прокуратурі.

Деталі

Як розповів керівник Слобідської окружної прокуратури Ігор Білодід, встановлено, що у жовтні 2019 року 62-річний чоловік, раніше судимий за вбивство та зґвалтування, залишився у домі наодинці з жінкою похилого віку та почав її бити. Злочинець наніс потерпілій численні удари кулаками в обличчя, грудну клітину, а потім зґвалтував. Внаслідок отриманих травм потерпіла померла.

Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнавав. Однак доказів, наданих стороною обвинувачення, виявилось достатньо для винесення обвинувального вироку.

Доповнення

Минулого тижня правоохоронці затримали неповнолітнього хлопця за умисне вбивство листоноші та викрадення 18 тисяч гривень.

Українські Національні Новини

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