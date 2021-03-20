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Зарубав листоношу та вкрав 18 тисяч гривень: на Рівненщині затримали неповнолітнього

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Правоохоронці затримали неповнолітнього хлопця за умисне вбивство листоноші. Наразі 17-річний житель міста Сарни, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.

Цитата:

"До поліції вчора, 19 березня, близько 15:40 повідомили медики "швидкої", що вони констатували смерть 43-річної жительки села Немовичі із тілесними ушкодженнями. На місце події одразу прибуло керівництво, слідчо-оперативна група Сарненського відділу та поліцейські обласного управління", - йдеться в повідомленні. 

Деталі

Поліцейські встановили, що 17-річний сарненчанин саме перебував на подвір’ї, коли на територію господарства прийшла листоноша. При собі вона мала сумку. Парубок, розуміючи, що в жінки можуть бути грошові кошти, схопив сокиру та наніс кілька ударів по голові. Потому швидко сховав знаряддя злочину під ліжко, відібрав її сумку та на своєму велосипеді втік. 

Жінку в крові виявила молодша сестра неповнолітнього та зателефонувала до співмешканця матері. Чоловік, прибувши до будинку, одразу викликав "швидку", однак медики лише констатували смерть потерпілої. 

Орієнтовно за два кілометри зловмисник викинув сумку на територію місцевого підприємства, а гроші в сумі 18 тисяч гривень сховав у верхній одяг. Втім, далеко втекти нападнику не вдалося: на одній із вулиць міста його затримали оперативники. Поліцейські при ньому вилучили крадені гроші. 

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Як зазначили правоохоронці, 17-річного жителя міста Сарни, який наразі перебуває на іспитовому строку за вчинення крадіжок, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених пунктом 6 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів) та частиною 4 статті 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. 

Максимальне покарання, яке передбачають санкції обох статтей — довічне позбавлення волі. Втім, відповідно до частини 2 статті 64 КК України, довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років. 

Відомо, що неповнолітній перебуває на обліку у лікаря психіатра. Відтак, у рамках кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза. 

Доповнення 

На Донеччині затримали чоловіка, який вбив сокирою власну матір.

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