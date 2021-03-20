Вбив матір сокирою через те, що вимагала знайти роботу: на Донеччині затримали зловмисника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Донеччині затримали чоловіка за вбивство власної матері. Смертельні травми літня жінка отримала у своєму будинку в смт Райгородок під час сварки з нетверезим сином. На місці події поліцейські вилучили знаряддя злочину - сокиру. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Донецькій області.
Цитата:
"Вчора, 19 березня, близько 17:00 поліцейські Слов'янська прибули на повідомлення про вбивство. Житель Райгородка повідомив на лінію "102", що виявив тіло своєї сусідки зі слідами насильницької смерті. За вказаною адресою правоохоронці виявили тіло 58-річної жінки та сліди крові у кімнаті. Встановлено, що до злочину причетний син загиблої, який мешкав у цьому ж будинку", - розповіли в поліції.
Деталі
32-річний чоловік повідомив, що конфлікт розпочався через те, що мати вимагала знайти роботу. За це зловмисник завдав їй удари кулаками та сокирою по голові, залишивши лежати на підлозі.
Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.
Правоохоронці зазначили, що під процесуальним керівництвом окружної прокуратури відділом №4 Краматорського РУ поліції проводиться досудове розслідування за ч.1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.
Доповнення
У Харкові затримали чоловіка за умисне вбивство власної матері. Зловмисник з невстановлених причин наніс жінці численні удари кулаками по обличчю та голові.