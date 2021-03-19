У Харкові чоловік забив до смерті власну матір
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Харкові затримали чоловіка за умисне вбивство власної матері. Зловмисник з невстановлених причин наніс жінці численні удари кулаками по обличчю та голові. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Цитата:
"18 березня 2021 року близько 19:00 зі служби "102" до Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що в квартирі по вулиці Старошишківській 27-річний син вбив свою 53-річну матір", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво районного управління поліції, які у квартирі виявили тіло загиблої жінки.
Зловмисника затримали на місці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Доповнення
На Київщині чоловік забив до смерті власну матір руками, ногами та качалкою. Коли внаслідок отриманих травм жінка померла, зловмисник вирішив сховати її тіло у каналізаційному отворі на подвір’ї.