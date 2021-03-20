Убил мать топором из-за того, что требовала найти работу: в Донецкой области задержали злоумышленника

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Киев  •  УНН

 • 24195 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Донецкой области задержали мужчину за убийство собственной матери. Смертельные травмы пожилая женщина получила в своем доме в пгт Райгородок во время ссоры с нетрезвым сыном. На месте происшествия полицейские изъяли орудие преступления - топор. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Цитата:

"Вчера, 19 марта, около 17:00 полицейские Славянска прибыли на сообщение об убийстве. Житель Райгородка сообщил на линию "102", что обнаружил тело своей соседки со следами насильственной смерти. По указанному адресу правоохранители обнаружили тело 58-летней женщины и следы крови в комнате. Установлено, что к преступлению причастен сын погибшей, который жил в этом же доме", - рассказали в полиции.

Детали

32-летний мужчина сообщил, что конфликт начался из-за того, что мать требовала найти работу. За это злоумышленник нанес ей удары кулаками и топором по голове, оставив лежать на полу.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Правоохранители отметили, что под процессуальным руководством окружной прокуратуры отделом №4 Краматорского РУ полиции проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

В Харькове задержали мужчину за умышленное убийство собственной матери. Злоумышленник по неустановленным причинам нанес женщине множественные удары кулаками по лицу и голове.

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