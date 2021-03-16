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Вдарив сокирою по голові, а потім задушив: в Одесі на вулиці виявили у мішку труп жінки

Вдарив сокирою по голові, а потім задушив: в Одесі на вулиці виявили у мішку труп жінки

Київ • УНН

 • 15484 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. В Одесі в мішку на вулиці Маріїнській виявили труп жінки. Як повідомили у пресслужбі ГУ НП в Одеській області, правоохоронці затримали підозрюваного, передає УНН.

Деталі 

З’ясувалося, що 83-річну місцеву жительку позбавив життя власний син. 55-річний чоловік ударив матір сокирою по голові, одягнув на неї поліетиленовий пакет, обмотав скетчем і задушив. Переконавшись, що старенька не дихає, зловмисник поклав її тіло в мішок та відволік подалі від дому.

Відомості за вказаним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Додамо

Правопорушника затримали за місцем мешкання. Зі слів чоловіка, мати поплатилася життям через конфлікт, який виник між ними, але через який саме, підозрюваний не говорить.

Наразі фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводяться невідкладні слідчі дії. В рамках досудового розслідування буде призначено низку експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність чоловіка.

Нагадаємо

У Покрові з каналізаційного колодязя витягли тіло жінки.

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