В ОБСЄ працюють над поверненням тіла загиблого члена місії до США – А.Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. СММ ОБСЄ та посольство США в Україні працюють над тим, щоб повернути тіло загиблого члена місії до США. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Вчора наша команда вилучила тіло загиблого американського фельдшера Джозефа Стоуна. Його тіло було перевезено через лінію зіткнення до підконтрольної урядові території. З поваги до родичів Джозефа на цьому етапі я не надаватиму інформацію про подальші кроки. Однак наша команда, посольство США та Global Rescue робимо все можливе, щоб його тіло повернулося з гідністю та повагою, якої він заслуговує”, — зазначив А.Хуг.
Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.