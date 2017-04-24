В ОБСЄ працюють над поверненням тіла загиблого члена місії до США – А.Хуг

“Вчора наша команда вилучила тіло загиблого американського фельдшера Джозефа Стоуна. Його тіло було перевезено через лінію зіткнення до підконтрольної урядові території. З поваги до родичів Джозефа на цьому етапі я не надаватиму інформацію про подальші кроки. Однак наша команда, посольство США та Global Rescue робимо все можливе, щоб його тіло повернулося з гідністю та повагою, якої він заслуговує”, — зазначив А.Хуг.

Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.