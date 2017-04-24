В ОБСЕ работают над возвращением тела погибшего члена миссии в США - А.Хуг

"Вчера наша команда изъяла тело погибшего американского фельдшера Джозефа Стоуна. Его тело было перевезено через линию соприкосновения на подконтрольную правительству территорию. Из уважения к родственникам Джозефа на этом этапе я не буду давать информацию о дальнейших шагах. Однако наша команда, посольство США и Global Rescue делаем все возможное, чтобы его тело вернулось (домой - ред.) с достоинством и уважением, которого он заслуживает", - отметил А.Хуг.

Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из Соединенных Штатов, который работал с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.