В ОБСЕ работают над возвращением тела погибшего члена миссии в США - А.Хуг
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. СММ ОБСЕ и посольство США в Украине работают над тем, чтобы вернуть тело погибшего члена миссии в США. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы миссии Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"Вчера наша команда изъяла тело погибшего американского фельдшера Джозефа Стоуна. Его тело было перевезено через линию соприкосновения на подконтрольную правительству территорию. Из уважения к родственникам Джозефа на этом этапе я не буду давать информацию о дальнейших шагах. Однако наша команда, посольство США и Global Rescue делаем все возможное, чтобы его тело вернулось (домой - ред.) с достоинством и уважением, которого он заслуживает", - отметил А.Хуг.
Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из Соединенных Штатов, который работал с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.