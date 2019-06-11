В ОБСЄ озвучили кількість спостерігачів, яку планують відправити на вибори до Ради

"Ми вдячні за можливість поінформувати про нашу роботу. Відтак, під час позачергових виборів народних депутатів України плануємо залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів. Кілька днів тому до Києва прибула керівна ланка Місії, і ми дуже раді, що першу офіційну зустріч проводимо саме у Центральній виборчій комісії", – зазначив у вітальному слові пан Посол Альберт Йонсон.

Зазначено, що представників місії БДІПЛ цікавила поточна ситуація у ЦВК та виклики, які стоять перед ЦВК протягом виборчого процесу з позачергових виборів народних депутатів.

"Насправді, вже той факт, що ЦВК доводиться проводити виборчий процес у такий короткий термін, є для нас певним викликом. І у зв'язку з цим найважливіше зараз – вирішити проблему публічних закупівель. Комісія неодноразово наголошувала на необхідності врегулювати законодавчо це питання. Наразі ухвалене лише тимчасове рішення. Також зауважу, що Комісії довелося перекласти на окружні виборчі комісії питання проведення публічних закупівель", – наголосила Голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Вона зазначила, що 12 червня відбудеться навчальний семінар-нарада з головами та секретарями окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України.

За її словами, якщо під час президентських виборів більшість питань, які обговорювалися на подібній нараді, стосувалися здебільшого адміністративних питань, то наразі вектор зміниться і буде спрямований в напрямку проведення публічних закупівель.

Сліпачук запевнила, що всі процеси з організації підготовки та проведення позачергових виборів нардепів, які здійснюються в межах компетенції ЦВК, відбуваються за затвердженим графіком і виключно відповідно до чинного законодавства.

У свою чергу, голова Місії БДІПЛ пан Посол Альберт Йонсон побажав Комісії успіху під час нинішнього виборчого процесу і висловив сподівання, що спільна робота Місії і ЦВК буде побудована так само якісно, як і під час чергових виборів Президента України.

Раніше БДІПЛ ОБСЄ вже отримало від української влади запрошення на дострокові вибори в парламент і планує відправити стільки ж спостерігачів, як і на вибори Президента України.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 11 міжнародних спостерігачів на виборах до Верховної Ради.