В ОБСЄ підтвердили відправку спостерігачів на позачергові вибори до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ вже отримало від української влади запрошення на дострокові вибори в парламент і планує відправити стільки ж спостерігачів, як і на вибори Президента України. Про це сказала в коментарі кореспонденту УНН прес-секретар БДІПЛ Катя Андрушс (Katya Andrusz).
"БДІПЛ вже отримало запрошення від української влади і, безумовно, буде спостерігати за достроковими парламентськими виборами. Оскільки це відбувається незабаром після президентських виборів, додаткова оцінка не буде проводитися, і формат майбутньої наглядової місії буде таким же, як і попередньоъ", - сказала Андрушс .
"БДІПЛ запросило 100 довготермінових спостерігачів та 750 короткотермінових спостерігачів, але остаточне число залежить від того, як багато вирішить відправити кожна країна (член ОБСЄ - ред.)", - додала вона.
Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала 20 громадських організацій як спостерігачів на позачергових виборах.