ЦВК зареєструвала 11 міжнародних спостерігачів на виборах до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала 11 міжнародних спостерігачів на виборах до Ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Розглянувши відповідне звернення, Комісія зареєструвала офіційного спостерігача від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр" на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, станом на 7 червня Комісією зареєстровано 11 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 163 громадські організацї як спостерігачів на парламентських виборах.