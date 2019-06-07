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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 13186 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109420 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136456 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144178 просмотра

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ЦИК зарегистрировала 11 международных наблюдателей на выборах в Раду

ЦИК зарегистрировала 11 международных наблюдателей на выборах в Раду

Киев  •  УНН

 • 8500 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 11 международных наблюдателей на выборах Рады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия зарегистрировала официального наблюдателя от Международной неправительственной организации "Координационный ресурсный центр" на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 7 июня Комиссией зарегистрировано 11 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 163 общественные организации в качестве наблюдателей на парламентских выборах.

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