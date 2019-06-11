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В ОБСЕ озвучили количество наблюдателей, которое планируют отправить на выборы в Раду

Киев • УНН

 • 11919 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планирует привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает УНН.

В ОБСЕ озвучили количество наблюдателей, которое планируют отправить на выборы в Раду

"Мы благодарны за возможность проинформировать о нашей работе. Поэтому, во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планируем привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей. Несколько дней назад в Киев прибыла руководящее звено Миссии, и мы очень рады, что первую официальную встречу проводим именно в Центральной избирательной комиссии", - отметил в приветственном слове господин Посол Альберт Йонссон.

Указано, что представителей миссии БДИПЧ интересовала текущая ситуация в ЦИК и вызовы, которые стоят перед ЦИК в течение избирательного процесса по внеочередным выборам народных депутатов.

"На самом деле, уже тот факт, что ЦИК приходится проводить избирательный процесс в такой короткий срок, для нас определенным вызовом. И в связи с этим важное сейчас - решить проблему публичных закупок. Комиссия неоднократно подчеркивала необходимость урегулировать законодательно этот вопрос. Сейчас принято лишь временное решение. Также замечу, что комиссии пришлось перевести на окружные избирательные комиссии вопрос проведения публичных закупок", - отметила Председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Она отметила, что 12 июня состоится обучающий семинар-совещание с председателями и секретарями окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины.

По ее словам, если во время президентских выборов большинство вопросов, которые обсуждались на подобном совещании, касались в основном административных вопросов, то сейчас вектор изменится и будет направлен в направлении проведения публичных закупок.

Слипачук заверила, что все процессы по организации подготовки и проведения внеочередных выборов нардепов, которые осуществляются в пределах компетенции ЦИК, происходят по утвержденному графику и исключительно в соответствии с действующим законодательством.

В свою очередь, глава Миссии БДИПЧ господин Посол Альберт Йонссон пожелал Комиссии успеха во время нынешнего избирательного процесса и выразил надежду, что совместная работа Миссии и ЦИК будет построена так же качественно, как и во время очередных выборов Президента Украины.

Ранее БДИПЧ ОБСЕ уже получило от украинской власти приглашение на досрочные выборы в парламент и планирует отправить столько же наблюдателей, как и на выборах Президента Украины.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 11 международных наблюдателей на выборах в Верховную Раду.

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