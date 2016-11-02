В обласній лікарні Запоріжжя досі працює СБУ
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Запорізькій обласній клінічній лікарні до сих пір проводяться слідчі дії. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі СБУ області.
Обшуки у медичному закладі проводяться з приводу зловживання службовим становищем одної з осіб персоналу. У кого саме проводяться обшуку, правоохоронці поки не повідомляють, але кажуть, що не у головного лікаря.
Відкрито кримінальне впровадження за ст. 364 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в обласній клінічній лікарні Запоріжжя СБУ проводить обшуки.