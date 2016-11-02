В областной больнице Запорожья до сих пор работает СБУ
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Запорожской областной клинической больнице до сих пор проводятся следственные действия. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе СБУ области.
Обыски в медицинском учреждении проводятся по поводу злоупотребления служебным положением одного человека из персонала. У кого именно проводятся обыски, правоохранители пока не сообщают, но говорят, что не у главного врача.
Открыто уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал УНН, в областной клинической больнице Запорожья СБУ проводит обыски .