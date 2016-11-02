В областной больнице Запорожья до сих пор работает СБУ

Обыски в медицинском учреждении проводятся по поводу злоупотребления служебным положением одного человека из персонала. У кого именно проводятся обыски, правоохранители пока не сообщают, но говорят, что не у главного врача.

Открыто уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УНН, в областной клинической больнице Запорожья СБУ проводит обыски .