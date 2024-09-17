В обхід санкцій постачав до рф мікроелектроніку для виробництва безпілотників - у США затримали росіянина.

ukenru
10:16 • 24761 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 54128 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 121980 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 165810 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 237835 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 159645 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 138007 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127686 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 186074 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77251 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
83 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 106702 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 103171 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 104315 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 75270 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 51052 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 104304 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 237867 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 186092 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 217637 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 548987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 6183 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 10801 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 18656 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 31698 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 35213 перегляди
Актуальне
В обхід санкцій постачав до рф мікроелектроніку для виробництва безпілотників - у США затримали росіянина

В обхід санкцій постачав до рф мікроелектроніку для виробництва безпілотників - у США затримали росіянина

Київ • УНН

 • 33860 перегляди

В обхід санкцій постачав до рф мікроелектроніку для виробництва безпілотників - у США затримали росіянина.

У США затримали 44-річного громадянина росії, якого підозрюють у тому, що в обхід санкцій він організував канал постачання до рф компонентів мікроелектроніки, які можуть використовуватися при виробництві безпілотників. Про це повідомляє міністерство юстиції США, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 44-річний громадянин росії Денис Постовой ще з лютого 2022 року почав закуповувати в США компоненти мікроелектроніки подвійного призначення та в обхід санкцій, через низку підконтрольних компаній постачав їх до рф. Зокрема йдеться про компанії  WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited  які зареєстровані в Гонконзі, та російську компанію Vector Group.

"Постовой неодноразово приховував та спотворював справжніх кінцевих користувачів та кінцеві пункти призначення мікроелектроніки, надаючи неправдиву інформацію у документах. Він перевантажував товари, які зрештою призначалися для росії, через проміжні пункти призначення, включаючи Гонконг, Швейцарію та інші місця, та отримував платежі в доларах США з іноземних банківських рахунків. Його компанії переводили кошти на купівлю та відправку товарів через банківські рахунки у Гонконгу, рф та інші місця на банківські рахунки у Сполучених Штатах, включаючи банківські рахунки, які ведуть американські постачальники мікроелектроніки та інших чутливих технологій", - йдеться у повідомленні мін’юсту США.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що росіяни почали частіше затирати маркування на іноземних комплектуючих, які використовують у зброї, якою наносять удари по Україні.

"Останнім часом почастішали факти цілеспрямованого затирання маркувань на компонентах, що загалом забезпечують саму можливість застосування російських ракет. Зокрема, іноземні компоненти виявлені в основних системах керованих авіаційних бомб (КАБів). Ворог всіляко приховує виробників відповідних мікрочипів та більш технологічних деталей. Це ускладнює процес ідентифікації, але українські фахівці докладають максимум зусиль для розкриття цих фактів

Ми ретельно аналізуємо всі знайдені компоненти і співпрацюємо з міжнародними партнерами для підготовки максимально вичерпної доказової бази, у тому числі, сприяємо виявленню інформації про постачальників цієї критичної для російського військово-промислового комплексу мікроелектроніки", - зазначив Олександр Рувін.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

ВійнаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.18
Золото
$3,055.66
Ethereum
$2,070.86