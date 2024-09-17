В обхід санкцій постачав до рф мікроелектроніку для виробництва безпілотників - у США затримали росіянина
Київ • УНН
В обхід санкцій постачав до рф мікроелектроніку для виробництва безпілотників - у США затримали росіянина.
У США затримали 44-річного громадянина росії, якого підозрюють у тому, що в обхід санкцій він організував канал постачання до рф компонентів мікроелектроніки, які можуть використовуватися при виробництві безпілотників. Про це повідомляє міністерство юстиції США, пише УНН.
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Зазначається, що 44-річний громадянин росії Денис Постовой ще з лютого 2022 року почав закуповувати в США компоненти мікроелектроніки подвійного призначення та в обхід санкцій, через низку підконтрольних компаній постачав їх до рф. Зокрема йдеться про компанії WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited які зареєстровані в Гонконзі, та російську компанію Vector Group.
"Постовой неодноразово приховував та спотворював справжніх кінцевих користувачів та кінцеві пункти призначення мікроелектроніки, надаючи неправдиву інформацію у документах. Він перевантажував товари, які зрештою призначалися для росії, через проміжні пункти призначення, включаючи Гонконг, Швейцарію та інші місця, та отримував платежі в доларах США з іноземних банківських рахунків. Його компанії переводили кошти на купівлю та відправку товарів через банківські рахунки у Гонконгу, рф та інші місця на банківські рахунки у Сполучених Штатах, включаючи банківські рахунки, які ведуть американські постачальники мікроелектроніки та інших чутливих технологій", - йдеться у повідомленні мін’юсту США.
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що росіяни почали частіше затирати маркування на іноземних комплектуючих, які використовують у зброї, якою наносять удари по Україні.
"Останнім часом почастішали факти цілеспрямованого затирання маркувань на компонентах, що загалом забезпечують саму можливість застосування російських ракет. Зокрема, іноземні компоненти виявлені в основних системах керованих авіаційних бомб (КАБів). Ворог всіляко приховує виробників відповідних мікрочипів та більш технологічних деталей. Це ускладнює процес ідентифікації, але українські фахівці докладають максимум зусиль для розкриття цих фактів
Ми ретельно аналізуємо всі знайдені компоненти і співпрацюємо з міжнародними партнерами для підготовки максимально вичерпної доказової бази, у тому числі, сприяємо виявленню інформації про постачальників цієї критичної для російського військово-промислового комплексу мікроелектроніки", - зазначив Олександр Рувін.