В обход санкций поставлял в рф микроэлектронику для производства беспилотников - в США задержали россиянина.

В США задержали 44-летнего гражданина россии, которого подозревают в том, что в обход санкций он организовал канал поставки в рф компонентов микроэлектроники, которые могут использоваться при производстве беспилотников. Об этом сообщает министерство юстиции США, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 44-летний гражданин россии Денис Постовой еще с февраля 2022 года начал закупать в США компоненты микроэлектроники двойного назначения и в обход санкций, через ряд подконтрольных компаний поставлял их в рф. В частности речь идет о компаниях WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited которые зарегистрированы в Гонконге, и российской компании Vector Group.

"Постовой неоднократно скрывал и искажал настоящих конечных пользователей и конечные пункты назначения микроэлектроники, предоставляя ложную информацию в документах. Он перегружал товары, которые в конечном итоге предназначались для россии, через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг, Швейцарию и другие места, и получал платежи в долларах США с иностранных банковских счетов. Его компании переводили средства на покупку и отправку товаров через банковские счета в Гонконге, рф и другие места на банковские счета в Соединенных Штатах, включая банковские счета, которые ведут американские поставщики микроэлектроники и других чувствительных технологий", - говорится в сообщении минюста США.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в оружии, которым наносят удары по Украине.

"В последнее время участились факты целенаправленного затирания маркировок на компонентах, в целом обеспечивающих саму возможность применения российских ракет. В частности, иностранные компоненты обнаружены в основных системах управляемых авиационных бомб (КАБов). Враг всячески скрывает производителей соответствующих микрочипов и более технологичных деталей. Это затрудняет процесс идентификации, но украинские специалисты прилагают максимум усилий для раскрытия этих фактов

Мы тщательно анализируем все найденные компоненты и сотрудничаем с международными партнерами для подготовки максимально исчерпывающей доказательной базы, в том числе, способствуем выявлению информации о поставщиках этой критической для российского военно-промышленного комплекса микроэлектроники", - отметил Александр Рувин.