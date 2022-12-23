У москві вночі горіла військова частина

Деталі



За попередньою інформацією, пожежа сталася в одноповерхових гаражних боксах, які розташовані на території військової частини.

Екстрені служби працюють на місці події.

У пресслужбі Головного управління мнс москви підтвердили факт загорання, зазначивши, що повідомлення про нього надійшло в ніч на п'ятницю, 23 грудня. Подальша інформація уточнюється.

Доповнення

Пожежа сталася на крейсері "Адмірал Кузнєцов", що стоїть на ремонтному заводі "Зірочка" у російському мурманську.