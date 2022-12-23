У москві вночі горіла військова частина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На сході москви у рф в гаражних боксах біля військової частини сталася пожежа. Про це повідомляють росЗМІ, інформує УНН.
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За попередньою інформацією, пожежа сталася в одноповерхових гаражних боксах, які розташовані на території військової частини.
Екстрені служби працюють на місці події.
У пресслужбі Головного управління мнс москви підтвердили факт загорання, зазначивши, що повідомлення про нього надійшло в ніч на п'ятницю, 23 грудня. Подальша інформація уточнюється.
Доповнення
Пожежа сталася на крейсері "Адмірал Кузнєцов", що стоїть на ремонтному заводі "Зірочка" у російському мурманську.