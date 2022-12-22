Пожежа сталася на російському крейсері "Адмірал Кузнєцов"

Деталі

"На борту "Адмірала Кузнєцова", що стоїть у сухому доці судноремонтного заводу "Зірочка", сталося займання. Постраждалих немає, евакуйовано 20 осіб", — повідомили в екстрених службах.

На даний момент спалах на авіанесучому крейсері "Адмірал Кузнєцов" загашено, збитків немає.

Нагадаємо

Днями сталася пожежа на машинобудівному заводі в російському петербурзі.