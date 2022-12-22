Пожежа сталася на російському крейсері "Адмірал Кузнєцов"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Пожежа сталася на крейсері "Адмірал Кузнєцов", що стоїть на ремонтному заводі "Зірочка" у російському мурманську, повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.
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"На борту "Адмірала Кузнєцова", що стоїть у сухому доці судноремонтного заводу "Зірочка", сталося займання. Постраждалих немає, евакуйовано 20 осіб", — повідомили в екстрених службах.
На даний момент спалах на авіанесучому крейсері "Адмірал Кузнєцов" загашено, збитків немає.
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Днями сталася пожежа на машинобудівному заводі в російському петербурзі.