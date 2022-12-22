Пожар произошел на российском крейсере «Адмирал Кузнецов»
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Пожар произошел на крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на ремонтном заводе "Звездочка" в российском мурманске, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
"На борту "Адмирала Кузнецова", стоящего в сухом доке судоремонтного завода "Звездочка", произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек", — сообщили в экстренных службах.
На данный момент возгорание на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потушено, ущерба нет.
Напомним
На днях в произошел пожар на машиностроительном заводе в российском петербурге.