В россии снова пылает: произошел пожар на машиностроительном заводе в Петербурге

Детали

Площадь возгорания была оценена в 200 кв. м, о чем сообщили в пресс-службе ГУ мчс рф.

Позже сообщили о локализации возгорания.

Дополнение

В россии весь год горят торговые центры, и особенно – в последнее время. 9 декабря вспыхнул ТЦ «Мега Химки» в Москве. 12 декабря произошел пожар в ТЦ «СтройПарк» в Балашихе под Москвой.

Большие пожары в торговых центрах происходят в россии с весны, по данным Baza.