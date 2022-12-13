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В россии снова пылает: произошел пожар на машиностроительном заводе в Петербурге

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В россии произошел пожар на территории машиностроительного завода "Звезда" в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Площадь возгорания была оценена в 200 кв. м, о чем сообщили в пресс-службе ГУ мчс рф.

Позже сообщили о локализации возгорания.

Дополнение

В россии весь год горят торговые центры, и особенно – в последнее время. 9 декабря вспыхнул ТЦ «Мега Химки» в Москве. 12 декабря произошел пожар в ТЦ «СтройПарк» в Балашихе под Москвой.

Большие пожары в торговых центрах происходят в россии с весны, по данным Baza.

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