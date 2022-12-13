В россии снова пылает: произошел пожар на машиностроительном заводе в Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В россии произошел пожар на территории машиностроительного завода "Звезда" в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Площадь возгорания была оценена в 200 кв. м, о чем сообщили в пресс-службе ГУ мчс рф.
Позже сообщили о локализации возгорания.
Дополнение
В россии весь год горят торговые центры, и особенно – в последнее время. 9 декабря вспыхнул ТЦ «Мега Химки» в Москве. 12 декабря произошел пожар в ТЦ «СтройПарк» в Балашихе под Москвой.
Большие пожары в торговых центрах происходят в россии с весны, по данным Baza.