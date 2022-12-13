У росії знову палає: сталася пожежа на машинобудівному заводі у Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У росії сталася пожежа на території машинобудівного заводу "Звезда" у Санкт-Петербурзі, повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
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Площу загоряння оцінили у 200 кв. м, про що повідомили у пресслужбі ГУ мнс рф.
Пізніше повідомили про локалізацію загорання.
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У росії весь рік горять торгові центри, і особливо - останнім часом. 9 грудня спалахнув ТЦ «Мега Хімки» у Москві. 12 грудня сталася пожежа у ТЦ «СтройПарк» у Балашисі під Москвою.
Великі пожежі у торгових центрах відбуваються у росії з весни, за даними Baza.