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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 21727 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У росії знову палає: сталася пожежа на машинобудівному заводі у Петербурзі

У росії знову палає: сталася пожежа на машинобудівному заводі у Петербурзі

Київ • УНН

 • 835753 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У росії сталася пожежа на території машинобудівного заводу "Звезда" у Санкт-Петербурзі, повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Площу загоряння оцінили у 200 кв. м, про що повідомили у пресслужбі ГУ мнс рф.

Пізніше повідомили про локалізацію загорання.

Доповнення

У росії весь рік горять торгові центри, і особливо - останнім часом. 9 грудня спалахнув ТЦ «Мега Хімки» у Москві. 12 грудня сталася пожежа у ТЦ «СтройПарк» у Балашисі під Москвою.

Великі пожежі у торгових центрах відбуваються у росії з весни, за даними Baza.

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