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КИЕВ. 23 декабря. УНН. На востоке москвы в рф в гаражных боксах близ воинской части произошел пожар. Об этом сообщают росСМИ, информирует УНН.

Детали 

По предварительной информации, пожар произошел в одноэтажных гаражных боксах, расположенных на территории воинской части.

Экстренные службы работают на месте происшествия.

В пресс-службе Главного управления мчс москвы подтвердили факт возгорания, отметив, что сообщение о нем поступило в ночь на пятницу, 23 декабря. Дальнейшая информация уточняется.

Дополнение

Пожар произошел на крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на ремонтном заводе "Звездочка" в руссийском мурманске. 

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