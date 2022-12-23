В москве ночью горела воинская часть

Детали



По предварительной информации, пожар произошел в одноэтажных гаражных боксах, расположенных на территории воинской части.

Экстренные службы работают на месте происшествия.

В пресс-службе Главного управления мчс москвы подтвердили факт возгорания, отметив, что сообщение о нем поступило в ночь на пятницу, 23 декабря. Дальнейшая информация уточняется.

Дополнение

Пожар произошел на крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на ремонтном заводе "Звездочка" в руссийском мурманске.