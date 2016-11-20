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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 15132 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 30323 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 62057 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 133492 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 197051 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 189571 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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2 квітня, 07:52 • 210666 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196668 перегляди

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В Москві екстрено приземлився літак А380 рейса "Дубай - Сан-Франциско"

В Москві екстрено приземлився літак А380 рейса "Дубай - Сан-Франциско"

Київ • УНН

 • 9590 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Літак рейса "Дубай - Сан-Франциско" А380 здійснив екстрену посадку в московському аеропорту "Домодєдово", повідомив РІА Новини представник аеропорту, передає УНН.

Літак здійснив ектрену посадку через погіршення стану здоров'я пасажирки, повідомив РІА Новини представник аеропорту.

Лікарська бригада аеропорту заявила про готовність надати необхідну допомогу, як тільки літак сяде.

Як повідомляв УНН, в аеропорту Дніпра літак здійснив аварійну посадку.

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