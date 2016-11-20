В Москві екстрено приземлився літак А380 рейса "Дубай - Сан-Франциско"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Літак рейса "Дубай - Сан-Франциско" А380 здійснив екстрену посадку в московському аеропорту "Домодєдово", повідомив РІА Новини представник аеропорту, передає УНН.
Літак здійснив ектрену посадку через погіршення стану здоров'я пасажирки, повідомив РІА Новини представник аеропорту.
Лікарська бригада аеропорту заявила про готовність надати необхідну допомогу, як тільки літак сяде.
Як повідомляв УНН, в аеропорту Дніпра літак здійснив аварійну посадку.