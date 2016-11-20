В Москве экстренно приземлился самолет А380 рейса "Дубай - Сан-Франциско"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Самолет рейса "Дубай - Сан-Франциско" А380 совершил экстренную посадку в московском аэропорту "Домодедово", сообщил РИА Новости представитель аэропорта, передает УНН.
Самолет совершил экстренную посадку из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Врачебная бригада аэропорта заявила о готовности оказать необходимую помощь, как только самолет сядет.
Как сообщал УНН, в аэропорту Днепра самолет совершил аварийную посадку.