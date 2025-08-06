В МОН розповіли, коли англійська буде безплатна в садочках

В дитячих садочках англійська мова з початку 2026 року в садочках для дітей від 5 років є обов'язковою й безплатною. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова в ефірі телемарафону, та розповіла про нововведення в дошкільній освіті, передає УНН.

Нововведення в дошкільній освіті

В нас дуже давно існують платні гуртки в садочках, але вони надавалися таким чином, що заклад дошкільної освіти давав в оренду своє приміщення іншому суб'єкту освітньої діяльності й не мав власне впливу та контролю над якістю освітнього процесу, над тим хто ходить на ці гуртки тощо - сказала Коновалова.

Вона наголосила, що на сьогодні через безпекову ситуацію виникла дійсно потреба унормувати й дати керівнику право контролювати якість цих послуг, рахувати дітей, контролювати їх стан здоров'я, тобто такі самі медичні довідки мають принести діти, які ходять на гурток і які ходять в садок.

Місткість укриття. Ми хочемо бути впевнені, що коли діти приходять на гурток, то вони помістяться в укриття у разі тривоги. Тому новим законом про дошкільну освіту надано більше автономії керівнику закладу, в тому числі вони можуть надавати платні освітні послуги самі, а не давати в оренду приміщення - розповіла Коновалова.

Вона наголосила, що такі платні послуги не можуть надаватися під час й у межах, чи на заміну реалізації освітньої програми.

Тобто ми не заміняємо безкоштовний освітній процес, це додаткові послуги за бажанням батьків - додала вона.

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Англійська мова в садочках

Коновалова прокоментувала, чи англійська мова в садочках викладається платно, чи безкоштовно.

Англійська мова за законом, який вступає в дію з початку 2026 року, для дітей від 5 років є безкоштовною. Відповідно змінений був типовий штатний розпис, додані вчителі англійської мови. Це частина державного стандарту й це безкоштовно з початку 2026 року для дітей від 5 років. Для молодших дітей це може бути безкоштовно, якщо керівник та громада можуть собі це дозволити, може бути за гроші до п'ятирічного віку - розповіла Коновалова.

Вона наголосила, що, коли дитина досягла п'ятирічного віку в садочку обов'язково і безкоштовно запроваджується навчання англійської мови.

Також Коновалова повідомила, що МОН ініціював курси англійської мови для вихователів. Сьогодні вже більш як 5 тис. вихователем пройшли ці курси й тому заклад зобов'язаний забезпечити безкоштовно вивчення англійської мови.

Це або вчитель, який передбачений типовим штатним розписом, або це вихователь, який знає англійську мова на відповідному рівні й володіє методикою - сказала вона.

Оплата додаткового часу вихователя Коновалова зазначила, що за законом до 11 годин на день дитина має право на безкоштовне перебування в садку.

Якщо потрібно залишити на довше і є спроможність в закладі забезпечити таку послугу, то це може бути на платній основі. Ми це зробили, тому що є дуже багато запитів від батьків, які не встигають о 19:00 або о 18:00 забирати дітей і їм набагато дешевше оплатити чергову групу ніж домовлятися з нянею тощо. Використовується формула розрахунку за наказом МОН. Не можна просто придумати ціну і її поставити - пояснила Коновалова.

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Доповнення

З вересня 2026 року англійська мова стане частиною обов’язкової програми для дітей 5–6 років у всіх закладах дошкільної освіти.