В МОН розповіли, коли англійська буде безплатна в садочках

$41.680.11
48.090.26
ukenru
Ексклюзив
10:11 • 24914 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
09:59 • 15807 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
Ексклюзив
09:59 • 22826 перегляди
Вибіркове правосуддя: як закрили справу головного юриста НБУ Олександра Зими
Ексклюзив
08:44 • 25433 перегляди
Масове отруєння у таборі на Львівщині: у лікарні вже 41 людина, серед них - 39 дітей
07:56 • 45579 перегляди
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ - Свириденко
06:38 • 28808 перегляди
рік тому розпочалась курська операція Сил оборони: Сирський назвав втрати рф
Ексклюзив
5 серпня, 16:09 • 111334 перегляди
Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну
Ексклюзив
5 серпня, 14:18 • 77483 перегляди
Державний центр зайнятості назвав 10 рідкісних професій в Україні
5 серпня, 12:15 • 162463 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo
Ексклюзив
5 серпня, 10:48 • 88003 перегляди
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
59%
751мм
Популярнi новини
Повна окупація Ізраїлем Сектора Гази: в ООН зробили заяву6 серпня, 02:24 • 35168 перегляди
путін культивував відданість росіян своїм воєнним цілям, щоб запобігти миру - ISW6 серпня, 02:52 • 14676 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф прибув до москви6 серпня, 05:16 • 30959 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ05:58 • 39017 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ07:07 • 35261 перегляди
Публікації
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
Ексклюзив
10:11 • 24914 перегляди
Вступ на магістратуру: на якій спеціальності найбільше склали іспити і не подолали поріг07:40 • 6348 перегляди
Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну
Ексклюзив
5 серпня, 16:09 • 111334 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo5 серпня, 12:15 • 162463 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині5 серпня, 10:45 • 152918 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Одеська область
Івано-Франківська область
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм10:39 • 10447 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ07:07 • 35344 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ05:58 • 39099 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 85158 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 105139 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
WhatsApp
ChatGPT
M777 (гаубиця)
Пістолет

В МОН розповіли, коли англійська буде безплатна в садочках

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

З початку 2026 року англійська мова стане обов'язковою та безкоштовною в дитячих садках для дітей віком від 5 років. МОН ініціювало курси англійської мови для вихователів, понад 5 тисяч вже пройшли навчання.

В МОН розповіли, коли англійська буде безплатна в садочках

В дитячих садочках англійська мова з початку 2026 року в садочках для дітей від 5 років є обов'язковою й безплатною. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова в ефірі телемарафону, та розповіла про нововведення в дошкільній освіті, передає УНН. 

Нововведення в дошкільній освіті

В нас дуже давно існують платні гуртки в садочках, але вони надавалися таким чином, що заклад дошкільної освіти давав в оренду своє приміщення іншому суб'єкту освітньої діяльності й не мав власне впливу та контролю над якістю освітнього процесу, над тим хто ходить на ці гуртки тощо

- сказала Коновалова.

Вона наголосила, що на сьогодні через безпекову ситуацію виникла дійсно потреба унормувати й дати керівнику право контролювати якість цих послуг, рахувати дітей, контролювати їх стан здоров'я, тобто такі самі медичні довідки мають принести діти, які ходять на гурток і які ходять в садок.

Місткість укриття. Ми хочемо бути впевнені, що коли діти приходять на гурток, то вони помістяться в укриття у разі тривоги. Тому новим законом про дошкільну освіту надано більше автономії керівнику закладу, в тому числі вони можуть надавати платні освітні послуги самі, а не давати в оренду приміщення

- розповіла Коновалова.

Вона наголосила, що такі платні послуги не можуть надаватися під час й у межах, чи на заміну реалізації освітньої програми.

Тобто ми не заміняємо безкоштовний освітній процес, це додаткові послуги за бажанням батьків

- додала вона.

Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році19.06.25, 11:45 • 212593 перегляди

Англійська мова в садочках

Коновалова прокоментувала, чи англійська мова в садочках викладається платно, чи безкоштовно.

Англійська мова за законом, який вступає в дію з початку 2026 року, для дітей від 5 років є безкоштовною. Відповідно змінений був типовий штатний розпис, додані вчителі англійської мови. Це частина державного стандарту й це безкоштовно з початку 2026 року для дітей від 5 років. Для молодших дітей це може бути безкоштовно, якщо керівник та громада можуть собі це дозволити, може бути за гроші до п'ятирічного віку

- розповіла Коновалова.

Вона наголосила, що, коли дитина досягла п'ятирічного віку в садочку обов'язково і безкоштовно запроваджується навчання англійської мови.

Також Коновалова повідомила, що МОН ініціював курси англійської мови для вихователів. Сьогодні вже більш як 5 тис. вихователем пройшли ці курси й тому заклад зобов'язаний забезпечити безкоштовно вивчення англійської мови.

Це або вчитель, який передбачений типовим штатним розписом, або це вихователь, який знає англійську мова на відповідному рівні й володіє методикою

- сказала вона. 

Оплата додаткового часу вихователя Коновалова зазначила, що за законом до 11 годин на день дитина має право на безкоштовне перебування в садку.

Якщо потрібно залишити на довше і є спроможність в закладі забезпечити таку послугу, то це може бути на платній основі. Ми це зробили, тому що є дуже багато запитів від батьків, які не встигають о 19:00 або о 18:00 забирати дітей і їм набагато дешевше оплатити чергову групу ніж домовлятися з нянею тощо. Використовується формула розрахунку за наказом МОН. Не можна просто придумати ціну і її поставити

- пояснила Коновалова.

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні 19.03.25, 14:52 • 120167 переглядiв

Доповнення

З вересня 2026 року англійська мова стане частиною обов’язкової програми для дітей 5–6 років у всіх закладах дошкільної освіти.

Анна Мурашко

Освіта
Міністерство освіти і науки України