В МОН рассказали, когда английский будет бесплатным в детских садах

В детских садах английский язык с начала 2026 года в садиках для детей от 5 лет является обязательным и бесплатным. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в эфире телемарафона, и рассказала о нововведениях в дошкольном образовании, передает УНН.

Нововведения в дошкольном образовании

У нас очень давно существуют платные кружки в садиках, но они предоставлялись таким образом, что учреждение дошкольного образования давало в аренду свое помещение другому субъекту образовательной деятельности и не имело собственно влияния и контроля над качеством образовательного процесса, над тем кто ходит на эти кружки и т.д. - сказала Коновалова.

Она подчеркнула, что на сегодня из-за ситуации с безопасностью возникла действительно потребность нормировать и дать руководителю право контролировать качество этих услуг, считать детей, контролировать их состояние здоровья, то есть такие же медицинские справки должны принести дети, которые ходят на кружок и которые ходят в садик.

Вместимость укрытия. Мы хотим быть уверены, что когда дети приходят на кружок, то они поместятся в укрытие в случае тревоги. Поэтому новым законом о дошкольном образовании предоставлено больше автономии руководителю учреждения, в том числе они могут предоставлять платные образовательные услуги сами, а не давать в аренду помещения - рассказала Коновалова.

Она подчеркнула, что такие платные услуги не могут предоставляться во время и в рамках, или взамен реализации образовательной программы.

То есть мы не заменяем бесплатный образовательный процесс, это дополнительные услуги по желанию родителей - добавила она.

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Английский язык в садиках

Коновалова прокомментировала, преподается ли английский язык в садиках платно или бесплатно.

Английский язык по закону, который вступает в действие с начала 2026 года, для детей от 5 лет является бесплатным. Соответственно изменен был типовой штатный расписание, добавлены учителя английского языка. Это часть государственного стандарта и это бесплатно с начала 2026 года для детей от 5 лет. Для младших детей это может быть бесплатно, если руководитель и община могут себе это позволить, может быть за деньги до пятилетнего возраста - рассказала Коновалова.

Она подчеркнула, что, когда ребенок достиг пятилетнего возраста в садике обязательно и бесплатно вводится обучение английскому языку.

Также Коновалова сообщила, что МОН инициировал курсы английского языка для воспитателей. Сегодня уже более 5 тыс. воспитателей прошли эти курсы и поэтому учреждение обязано обеспечить бесплатное изучение английского языка.

Это либо учитель, который предусмотрен типовым штатным расписанием, либо это воспитатель, который знает английский язык на соответствующем уровне и владеет методикой - сказала она.

Оплата дополнительного времени воспитателя Коновалова отметила, что по закону до 11 часов в день ребенок имеет право на бесплатное пребывание в садике.

Если нужно оставить на дольше и есть возможность в учреждении обеспечить такую услугу, то это может быть на платной основе. Мы это сделали, потому что есть очень много запросов от родителей, которые не успевают в 19:00 или в 18:00 забирать детей и им гораздо дешевле оплатить дежурную группу чем договариваться с няней и т.д. Используется формула расчета по приказу МОН. Нельзя просто придумать цену и ее поставить - пояснила Коновалова.

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Дополнение

С сентября 2026 года английский язык станет частью обязательной программы для детей 5–6 лет во всех учреждениях дошкольного образования.