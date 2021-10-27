В мережі з'явився новий тизер фільму "Дім Гуччі" з Леді Гагою в головній ролі

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Менш ніж тиждень тому, шанувальники мали змогу побачити перший тизер до кінофільму - 30-секундний вступ пісні Mambo Italiano у виконанні Леді Гагі. У ролику зображено момент знайомства Мауріціо (Адам Драйвер) і Патриції (Леді Гага).

Світова прем'єра фільму відбудеться 26 листопада.

Раніше було показано локалізований трейлер фільму. Він знятий за книгою Сари Гей Форден "Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності", в якій описуються обставини вбивства Мауріціо Гуччі в 1995 році.

У фільмі режисера Рідлі Скотта докладно розповідається про падіння модної династії сім'ї Гуччі. Гага грає світську левицю Патрицію Реджіані, колишню дружину Мауріціо, яку судили і визнали винною в організації його вбивства після того, як він залишив її заради молодшої жінки. Вона відсиділа 18 років у в'язниці, де отримала прізвисько Чорна Вдова, перш ніж була звільнена в 2016 році.

В інших ролях зіграли: Джаред Лето (Паоло Гуччі), Аль Пачіно (Альдо Гуччі), Джеремі Айронс (Родольфа Гуччі), а також Сальма Хайєк та Джек Х'юстон.

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