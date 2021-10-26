Студія Legendary анонсувала другу частину “Дюни”

Деталі

“Це лише початок”, — написала студія в Instagram і опублікувала перший тизер за підписом Part 2.

Сюжет “Дюни” розгортається на планеті Арракіс. Там два впливові клани борються за локальний ресурс “Спайс”, за допомогою якого можна проводити надшвидкі космічні перельоти.

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Додамо

Фільм від Warner Bros. Pictures і Legendary Pictures — довгоочікувана екранізація впливового однойменного науково-фантастичного роману Френка Герберта 1965 року.

Франко-канадський режисер Дені Вільньов хотів би створити трилогію по всесвіту “Дюни” Френка Герберта.