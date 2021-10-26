Студия Legendary анонсировала вторую часть "Дюны"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Студия Legendary официально анонсировала вторую часть “Дюны”. Об этом говорится на странице студии в Instagram, пишет УНН.
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“Это только начало”, — написала студия в Instagram и опубликовала первый тизер за подписью Part 2.
Сюжет “Дюны” разворачивается на планете Арракис. Там два влиятельных клана борются за локальный ресурс Спайс, с помощью которого можно проводить сверхбыстрые космические перелеты.
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Добавим
Фильм от Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures — долгожданная экранизация влиятельного одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта 1965 года.
Франко-канадский режиссер Дени Вильнев хотел бы создать трилогию по вселенной “Дюны” Фрэнка Герберта.