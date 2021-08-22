“Дюна” Вільньова може перетворитися в трилогію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Франко-канадський режисер Дені Вільньов хотів би створити трилогію по всесвіту “Дюни” Френка Герберта. Про це він розповів в інтерв’ю радіостанції CBC Radio Canada, передає УНН.
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“Є друга книга Дюни, ”Месія Дюни“, по якій можна зняти незвичайний фільм. Я завжди уявляв собі, що це може бути трилогія, потім подивимося. Це роки роботи, складно думати настільки наперед”, - заявив режисер.
Деталі
Вільньов розповів, що намагається не розпорошуватися під час зйомок і працювати над одним проектом за раз. Друга частина “Дюни”, за його словами, буде для режисера пріоритетною.
Додамо, що “Месія Дюни” — це другий роман Френка Герберта з циклу Хроніки Дюни, який прямо продовжує роман “Дюна”.
Додамо
Світова прем’єра перезавантаження “Дюни” ( “Дюна: Частина перша”) Дені Вільнева повинна відбудуться на Венеціанському кінофестивалі в вересні поза конкурсом.
Фільм від Warner Bros. Pictures і Legendary Pictures — довгоочікувана екранізація впливового однойменного науково-фантастичного роману Френка Герберта 1965 року.
У новій екранізації “Дюни” зіграють Тімоті Шаламов, Зенден, Джейсон Момоа, Джош Бролін і інші. Прем’єра фільму була призначена на 19 листопада 2020 року.