“Дюна” Вільньова може перетворитися в трилогію

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“Є друга книга Дюни, ”Месія Дюни“, по якій можна зняти незвичайний фільм. Я завжди уявляв собі, що це може бути трилогія, потім подивимося. Це роки роботи, складно думати настільки наперед”, - заявив режисер.

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Вільньов розповів, що намагається не розпорошуватися під час зйомок і працювати над одним проектом за раз. Друга частина “Дюни”, за його словами, буде для режисера пріоритетною.

Додамо, що “Месія Дюни” — це другий роман Френка Герберта з циклу Хроніки Дюни, який прямо продовжує роман “Дюна”.

Додамо

Світова прем’єра перезавантаження “Дюни” ( “Дюна: Частина перша”) Дені Вільнева повинна відбудуться на Венеціанському кінофестивалі в вересні поза конкурсом.



Фільм від Warner Bros. Pictures і Legendary Pictures — довгоочікувана екранізація впливового однойменного науково-фантастичного роману Френка Герберта 1965 року.

У новій екранізації “Дюни” зіграють Тімоті Шаламов, Зенден, Джейсон Момоа, Джош Бролін і інші. Прем’єра фільму була призначена на 19 листопада 2020 року.



