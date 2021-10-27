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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В сети появился новый тизер фильма "Дом Гуччи" с Леди Гагой в главной роли

Киев • УНН

 • 49063 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В сети появился новый тизер фильма "Дом Гуччи" (House of Gucci), где главные роли исполнили певица Леди Гага и актер Адам Драйвер. Видео опубликовано в YouTube, передает УНН.

В сети появился новый тизер фильма "Дом Гуччи" с Леди Гагой в главной роли

Детали

Менее недели назад, поклонники имели возможность увидеть первый тизер к кинофильму - 30-секундное вступление песни Mambo Italiano в исполнении Леди Гаги. В ролике изображен момент знакомства Маурицио (Адам Драйвер) и Патриции (Леди Гага).

Мировая премьера фильма состоится 26 ноября.

Ранее был показан локализованный трейлер фильма. Он снят по книге Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности", в которой описываются обстоятельства убийства Маурицио Гуччи в 1995 году.

В фильме режиссера Ридли Скотта подробно рассказывается об падении модной династии семьи Гуччи. Гага играет светскую львицу Патрицию Реджиани, бывшую жену Маурицио, которую судили и признали виновной в организации его убийства после того, как он покинул ее ради младшей женщины. Она отсидела 18 лет в тюрьме, где получила прозвище Черная Вдова, прежде чем была освобождена в 2016 году.

В других ролях сыграли Джаред Лето (Паоло Гуччи), Аль Пачино (Альдо Гуччи), Джереми Айронс (Родольфа Гуччи), а также Сальма Хайек и Джек Хьюстон.

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