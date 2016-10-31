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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 3980 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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В.Медведчук в Сочі вів переговори про звільнення О.Сенцова, О.Кольченко, М.Карпюка і С.Клиха

В.Медведчук в Сочі вів переговори про звільнення О.Сенцова, О.Кольченко, М.Карпюка і С.Клиха

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі Віктор Медведчук заявив журналістам, що, перебуваючи в Російській Федерації, вів переговори зі звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченко, Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, передає УНН.

Також лідер “Українського вибору — Права народу” прокоментував поїздку в Москву народного депутата Надії Савченко, викликала бурхливе обговорення і шквал критики у патріотів.

“Шквал критики від так званих ультрапатріотів, які не можуть пробачити, як же так: взяла вільно квиток на літак і прилетіла не куди-небудь, а прямо в Москву і відвідала ще судове засідання ... Ну, по-перше, вона пояснила, чому вона це зробила: хотіла підтримати тих, кого вона вважає своїми людьми. Від себе. Я думаю, що мандат був тільки від себе, я про інші мандати не знаю.

Вона підтримала наших громадян України, і заради того, щоб звільняти людей, в тому числі і тих, щодо яких вчора вирок вступив в законну силу, вона готова в тому числі їхати, вести переговори і цього домагатися. На мій погляд, це громадянська позиція. Тому, як би там не ставилися ті, хто сьогодні надто її критикує, мені здається, на таку самостійну позицію вона має повне право”, - сказав В.Медведчук.

Українські Національні Новини

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