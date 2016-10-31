В.Медведчук в Сочі вів переговори про звільнення О.Сенцова, О.Кольченко, М.Карпюка і С.Клиха

Також лідер “Українського вибору — Права народу” прокоментував поїздку в Москву народного депутата Надії Савченко, викликала бурхливе обговорення і шквал критики у патріотів.

“Шквал критики від так званих ультрапатріотів, які не можуть пробачити, як же так: взяла вільно квиток на літак і прилетіла не куди-небудь, а прямо в Москву і відвідала ще судове засідання ... Ну, по-перше, вона пояснила, чому вона це зробила: хотіла підтримати тих, кого вона вважає своїми людьми. Від себе. Я думаю, що мандат був тільки від себе, я про інші мандати не знаю.

Вона підтримала наших громадян України, і заради того, щоб звільняти людей, в тому числі і тих, щодо яких вчора вирок вступив в законну силу, вона готова в тому числі їхати, вести переговори і цього домагатися. На мій погляд, це громадянська позиція. Тому, як би там не ставилися ті, хто сьогодні надто її критикує, мені здається, на таку самостійну позицію вона має повне право”, - сказав В.Медведчук.