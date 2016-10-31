В.Медведчук в Сочи вел переговоры об освобождении О.Сенцова, А.Кольченко, М.Карпюка и С.Клиха

Также лидер "Украинского выбора - Права народа" прокомментировал поездку в Москву народного депутата Надежды Савченко, что вызвало бурное обсуждение и шквал критики у патриотов.

"Шквал критики от так называемых ультрапатриотов, которые не могут простить, как же так: взяла свободно билет на самолет и прилетела не куда-нибудь, а прямо в Москву и посетила еще судебное заседание ... Ну, во-первых, она объяснила, почему она это сделала: хотела поддержать тех, кого она считает своими людьми. От себя. Я думаю, что мандат был только от себя, я о других мандатах не знаю.

Она поддержала наших граждан Украины, и ради того, чтобы увольнять людей, в том числе и тех, о которых вчера приговор вступил в законную силу, она готова в том числе ехать, вести переговоры и этого добиваться. На мой взгляд, это гражданская позиция. Поэтому, как бы то ни относились те, кто сегодня особенно ее критикует, мне кажется, на такую ​​самостоятельную позицию она имеет полное право", - сказал В.Медведчук.