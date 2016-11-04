В.Медведчук прокоментував питання експорту України до ЄС

ukru
Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив
06:00 • 3950 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 29881 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 59979 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 74289 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 143915 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 205984 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193095 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212955 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197327 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152886 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.7 м/с
80 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 12855 перегляди

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

2 квітня, 20:46 • 7964 перегляди

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 5274 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 5950 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 4936 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 3952 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 487065 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 321858 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 383710 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 495919 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125965 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185428 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128080 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162723 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185945 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

В.Медведчук прокоментував питання експорту України до ЄС

В.Медведчук прокоментував питання експорту України до ЄС

Київ • УНН

 • 8709 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У результаті "єдино правильного курсу" на ЄС українські товаровиробники втратили свій основний ринок збуту, а обіцяний їм європейський ринок виявився недоступним. Про це заявив лідер “Українського вибору - Права народу” Віктор Медведчук у своєму блозі, передає УНН.

"За даними Державної фіскальної служби, український експорт в січні-вересні 2016 року становив майже 25,88 млрд дол. Це практично на 8% менше, ніж за аналогічний період 2015-го, коли український експорт перевищував 28,11 млрд дол. Щоб зрозуміти, як сильно скоротився експорт, досить згадати 2013 рік - тоді за аналогічний період Україна поставляла за кордон товарів на суму понад 46,29 млрд дол. Найбільше просів експорт в РФ - в Україні, яка євроінтегрується, ця тенденція з кожним роком стає все більш відчутно. В результаті "безальтернативного" і "єдино правильного курсу" на ЄС українські товаровиробники свій основний ринок збуту втратили. А обіцяний їм європейський ринок виявився просто недоступним. Поставки в Євросоюз не виросли - скоротилися. За 9 місяців поточного року експорт України в ЄС в грошовому вираженні становив 9,76 млрд дол. Для порівняння: в 2014-му за аналогічний період він становив 13,36 млрд дол.", - повідомив В.Медведчук.

З його слів, ЄС не відкрив свої кордони, як "було обіцяно". "Навпаки, встановив численні бар'єри для українських товарів. "Наша продукція в Європі занадто конкурентоспроможна. Вартість її виробництва низька, і Європа ставить максимум бар'єрів, щоб її туди не пустити", - заявив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий. Квоти, які Брюссель встановив на безмитне ввезення українських товарів, критично малі. Особливо на такі групи товарів, як мед, цукор, крупи та борошно, оброблені томати, яблучний і виноградний соки, овес, пшениця, кукурудза, м'ясо птиці. Всі ці квоти вже використані на 100%, причому багато - в перші ж місяці 2016-го. Справедливості заради варто визнати, що існують і не вичерпані України квоти. Наприклад, на баранину. Але ця товарна позиція і неактуальна для нашої країни, в якій м'яса таких тварин виробляється мізерно мало", - додав політик.

"Ми коротко говорили з нашими європейськими партнерами з приводу того, що треба проводити переговори про збільшення квот для української продукції в рамках зони вільної торгівлі", - обмовився в 2015-му Арсеній Яценюк. Рік по тому те саме, по суті, повторив Володимир Гройсман: "Я це питання піднімав з єврокомісаром Ханом, питання збільшення квот на українську продукцію там, де це можливо ... Ми на цій позиції стоїмо". Але далі обіцянок справа не пішла. Зрештою заступник міністра агрополітики Ольга Трофімцева визнала: "Ми не отримали перегляду по курятині та цукру, що теж є дуже важливим. Скажімо так, Європейська комісія поки не пішла нам назустріч". При цьому в Києві вважають перемогою вже сам факт діалогу з Брюсселем - спочатку ЄС відмовлявся навіть вести мову про розмір квот для України раніше, ніж через п'ять років", - зазначив В.Медведчук.

З його слів, єдине, на що може робити ставку Україна в питанні експорту в Євросоюз, це сировина і продукція АПК: соняшникова олія, зернові, залізна руда і т.д. "Зі свого боку, Європа наполягає на знятті заборони на експорт з України лісу-кругляка, домагається скасування мита на поставки українського металобрухту. Країна перетворилася на сировинний придаток Заходу", - додав політик.

"Падіння зовнішньоторговельного обороту призвело до занепаду в промисловому секторі. Українські підприємства, що виробляють продукцію авіа-, судно-, машинобудування, втративши російський ринок збуту, фактично простоюють. А ті, що виробляють продукцію подвійного призначення, різко скоротили обсяги виробництва через заборони, введені самою Україною, а також через відсутність замовлень з боку країн ЄАЕС", - зауважив В.Медведчук.

"Українські аграрії, промисловці, експерти і політики все частіше порушують питання про необхідність відновлення торгово-економічних зв'язків з країнами СНД і особливо з Росією. Вони переконані: це простимулювало б розвиток української промисловості, призвело б інвестиції в реальний сектор економіки. Але поки офіційний Київ діє всупереч здоровому глузду - поряд з вже існуючими обмеженнями постійно вводить нові, тим самим лише загострюючи "санкційні війни", - підсумував політик.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,352.70
Золото
$3,154.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,821.72