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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Медведчук прокомментировал вопрос экспорта Украины в ЕС

В.Медведчук прокомментировал вопрос экспорта Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 8709 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В результате "единственно правильного курса" на ЕС украинские товаропроизводители потеряли свой основной рынок сбыта, а обещанный им европейский рынок оказался недоступным. Об этом заявил лидер "Украинского выбора - Права народа" Виктор Медведчук в своем блоге, передает УНН.

"По данным Государственной фискальной службы, украинский экспорт в январе – сентябре 2016 года составил почти 25,88 млрд долл. Это практически на 8% меньше, чем за аналогичный период 2015-го, когда украинский экспорт превышал 28,11 млрд долл. Чтобы понять, как сильно сократился экспорт, достаточно вспомнить 2013 год ― тогда за аналогичный период Украина поставляла за рубеж товаров на сумму свыше 46,29 млрд долл. Больше всего просел экспорт в РФ ― в евроинтегрирующейся Украине эта тенденция с каждым годом становится всё ощутимее. В результате "безальтернативного" и "единственно правильного курса" на ЕС украинские товаропроизводители свой основной рынок сбыта потеряли. А обещанный им европейский рынок оказался попросту недоступным. Поставки в Евросоюз не выросли ― сократились. За 9 месяцев текущего года экспорт Украины в ЕС в денежном выражении составил 9,76 млрд долл. Для сравнения: в 2014-м за аналогичный период он составил 13,36 млрд долл.", - сообщил В.Медведчук.

По его словам, ЕС не открыл свои границы, как "было обещано". "Напротив, установил многочисленные барьеры для украинских товаров. "Наша продукция в Европе слишком конкурентоспособна. Стоимость ее производства низкая, и Европа ставит максимум барьеров, чтобы ее туда не пустить", ― заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый. Квоты, которые Брюссель установил на беспошлинный ввоз украинских товаров, критически малы. Особенно на такие группы товаров, как мед, сахар, крупы и мука, обработанные томаты, яблочный и виноградный соки, овес, пшеница, кукуруза, мясо птицы. Все эти квоты уже использованы на 100%, причем многие ― в первые же месяцы 2016-го. Справедливости ради стоит признать, что существуют и не исчерпанные Украиной квоты. Например, на баранину. Но эта товарная позиция и неактуальна для нашей страны, в которой мяса таких животных производится ничтожно мало", - добавил политик.

"Мы коротко говорили с нашими европейскими партнерами по поводу того, что надо проводить переговоры об увеличении квот для украинской продукции в рамках зоны свободной торговли", ― обмолвился в 2015-м Арсений Яценюк. Год спустя это же, по сути, повторил Владимир Гройсман: "Я этот вопрос поднимал с еврокомиссаром Ханом, вопрос увеличения квот на украинскую продукцию там, где это возможно... Мы на этой позиции стоим". Но дальше обещаний дело не пошло. В конце концов замминистра агрополитики Ольга Трофимцева признала: "Мы не получили пересмотра по курятине и сахару, что тоже является очень важным. Скажем так, Европейская комиссия пока не пошла нам навстречу". При этом в Киеве считают победой уже сам факт диалога с Брюсселем ― прежде ЕС отказывался даже вести речь о размере квот для Украины раньше, чем через пять лет", - отметил В.Медведчук.

По его словам, единственное, на что может делать ставку Украина в вопросе экспорта в Евросоюз, это сырье и продукция АПК: подсолнечное масло, зерновые, железная руда и т.д. "Со своей стороны, Европа настаивает на снятии запрета на экспорт из Украины леса-кругляка, добивается отмены пошлины на поставки украинского металлолома. Страна превратилась в сырьевой придаток Запада", - добавил политик.

"Падение внешнеторгового оборота привело к упадку в промышленном секторе. Украинские предприятия, производящие продукцию авиа-, судо-, машиностроения, лишившись российского рынка сбыта, фактически простаивают. А те, что производят продукцию двойного назначения, резко сократили объемы производства ввиду запретов, введенных самой Украиной, а также из-за отсутствия заказов со стороны стран ЕАЭС", - отметил В.Медведчук.

"Украинские аграрии, промышленники, эксперты и политики всё чаще поднимают вопрос о необходимости восстановления торгово-экономических связей со странами СНГ и особенно с Россией. Они убеждены: это простимулировало бы развитие украинской промышленности, привело бы инвестиции в реальный сектор экономики. Но пока официальный Киев действует вопреки здравому смыслу ― наряду с уже существующими ограничениями постоянно вводит новые, тем самым лишь обостряя "санкционные войны", - подытожил политик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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