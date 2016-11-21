В.Медведчук обговорив мінський процес з послом Угорщини

Ерно Кешкень висловив переконання, що Мінські домовленості повинні бути виконані і що саме дипломатичне вирішення конфлікту на Донбасі — єдиний прийнятний шлях виходу з ситуації, що склалася.

“Це дозволить уникнути дестабілізації в Східній Європі”, — вважає Е.Кешкень.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Угорщина переконаний, що всім сторонам мінського процесу слід докласти максимум зусиль для виконання досягнутих домовленостей.

Він також високо оцінив внесок Віктора Медведчука в процес мирного врегулювання на Сході України і звільнення утримуваних осіб.

Лідер “Українського вибору — Права народу” в свою чергу подякував послу як представника європейської сторони за сприяння у вирішенні конфлікту і досягнення миру на Сході України.