В.Медведчук обговорив мінський процес з послом Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Лідер Громадського руху “Український вибір — Право народу” Віктор Медведчук провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Угорщина в Україні Ерно Кешкенем, в ході якої сторони обговорили ситуацію на Сході України, способи розв’язання кризи, а також проміжні підсумки і перспективи мінського процесу, передає УНН.
Ерно Кешкень висловив переконання, що Мінські домовленості повинні бути виконані і що саме дипломатичне вирішення конфлікту на Донбасі — єдиний прийнятний шлях виходу з ситуації, що склалася.
“Це дозволить уникнути дестабілізації в Східній Європі”, — вважає Е.Кешкень.
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Угорщина переконаний, що всім сторонам мінського процесу слід докласти максимум зусиль для виконання досягнутих домовленостей.
Він також високо оцінив внесок Віктора Медведчука в процес мирного врегулювання на Сході України і звільнення утримуваних осіб.
Лідер “Українського вибору — Права народу” в свою чергу подякував послу як представника європейської сторони за сприяння у вирішенні конфлікту і досягнення миру на Сході України.