В.Медведчук обсудил минский процесс с послом Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Лидер Общественного движения " Украинский выбор - право народа " Виктор Медведчук провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Венгрия в Украине Эрно Кешкенем, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Востоке Украины, способы разрешения кризиса, а также промежуточные итоги и перспективы минского процесса, передает УНН.
Эрно Кешкень убежден, что Минские договоренности должны быть выполнены и именно дипломатическое решение конфликта на Донбассе - единственный приемлемый путь выхода из сложившейся ситуации.
"Это позволит избежать дестабилизации в Восточной Европе", - считает Э.Кешкень.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Венгрия убежден, что всем сторонам минского процесса следует приложить максимум усилий для выполнения достигнутых договоренностей.
Он также высоко оценил вклад Виктора Медведчука в процесс мирного урегулирования на Востоке Украины и освобождения удерживаемых лиц.
Лидер "Украинского выбора - Права народа" в свою очередь поблагодарил посла как представителя европейской стороны за содействие в решении конфликта и достижения мира на Востоке Украины.