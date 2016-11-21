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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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В.Медведчук обсудил минский процесс с послом Венгрии

Киев • УНН

 • 9663 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Лидер Общественного движения " Украинский выбор - право народа " Виктор Медведчук провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Венгрия в Украине Эрно Кешкенем, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Востоке Украины, способы разрешения кризиса, а также промежуточные итоги и перспективы минского процесса, передает УНН.

В.Медведчук обсудил минский процесс с послом Венгрии

Эрно Кешкень убежден, что Минские договоренности должны быть выполнены и именно дипломатическое решение конфликта на Донбассе - единственный приемлемый путь выхода из сложившейся ситуации.

"Это позволит избежать дестабилизации в Восточной Европе", - считает Э.Кешкень.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Венгрия убежден, что всем сторонам минского процесса следует приложить максимум усилий для выполнения достигнутых договоренностей.

Он также высоко оценил вклад Виктора Медведчука в процесс мирного урегулирования на Востоке Украины и освобождения удерживаемых лиц.

Лидер "Украинского выбора - Права народа" в свою очередь поблагодарил посла как представителя европейской стороны за содействие в решении конфликта и достижения мира на Востоке Украины.

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