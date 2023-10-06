В кремлі цинічно прокоментували масове вбивство мирних людей на Харківщині своєю ракетою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков прокоментував удар рф по селищу Гроза Харківської області, в результаті якого загинули 52 людини. Він стверджує, що росія вдаряє по нібито «скупченню військових і армійського керівництва», повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
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За словами пєскова, росія буцімто «не завдає ударів по цивільному населенню, а працює по скупченню військових і армійського керівництва»
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В селі Гроза, на Харківщині, ще ведуться роботи з усунення наслідків російської атаки. Є ймовірність, що в розібраних завалах ще можуть бути фрагменти тіл людей.
Раніше повідомили, що кількість жертв у Грозі зросла до 52.
Через ракетний удар російських військ по селу шестеро поранених перебувають у лікарнях в критичному стані.
На Харківщині оголошено триденну жалобу через кривавий удар російської армії по селу Гроза.