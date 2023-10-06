В кремле цинично прокомментировали массовое убийство мирных людей на Харьковщине своей ракетой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков прокомментировал удар рф по поселку Гроза Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека. Он утверждает, что россия ударяет по якобы «скоплению военных и армейского руководства», сообщают российские СМИ, пишет УНН.
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По словам пескова, россия якобы «не наносит ударов по гражданскому населению, а работает по скоплению военных и армейского руководства»
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В селе Гроза, на Харьковщине, еще ведутся работы по устранению последствий российской атаки. Есть вероятность, что в разобранных завалах еще могут быть фрагменты тел людей.
Ранее сообщалось, что число жертв в Грозе увеличилось до 52.
Из-за ракетного удара российских войск по селу шестеро раненых находятся в больницах в критическом состоянии.
На Харьковщине объявлен трехдневный траур из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза.