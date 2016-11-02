В.Кличко розповів, чому розлюбив сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що любив сніг до того, як став мером і до того, як він почав відповідати за прибирання снігу у столиці. Про це він розповів в ефірі NewsOne, передає УНН.
“Знаєте, поки не був мером, я так любив сніг: щось нове, свіже, біле. Коли став мером — почав сніг ненавидіти, бо його треба прибирати і дуже швидко... Нам необхідно мати хорошу техніку, реагенти — сіль, пісок, щоб коли з’явиться сніг — він не був сюрпризом”, — сказав В.Кличко.
Нагадаємо, у 2014 році, коментуючи ситуацію в Києві з підготовкою до опалювального сезону, мер столиці Віталій Кличко переплутав слова і замість “зими” закликав городян готуватися до “землі”.