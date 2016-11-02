В.Кличко рассказал, почему разлюбил снег

"Знаете, пока не был мэром, я так любил снег: что-то новое, свежее, белое. Когда стал мэром - начал снег ненавидеть, потому что его надо убирать и очень быстро... Нам необходимо иметь хорошую технику, реагенты - соль, песок, чтобы когда появится снег - он не был сюрпризом", - сказал В.Кличко.

Напомним, в 2014 году, комментируя ситуацию в Киеве с подготовкой к отопительному сезону, мэр столицы Виталий Кличко перепутал слова и вместо "зимы" призвал горожан готовиться к "земле".