В Києві за минулу добу 2 298 хворих на коронавірус - 18 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Києві виявили за минулу добу 2 298 хворих на коронавірус. 18 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, пеередає УНН.
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"2 298 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 18 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8 587 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 381 269", – повідомив Кличко.
Деталі
Так, захворіли 1 247 жінок віком від 18 до 94 років та 813 чоловіків віком від 18 до 87 років. А також 122 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 116 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
Серед тих, хто померли: 8 жінок від 23 до 94 років та 10 чоловіків від 52 до 86 років.
До лікарень столиці госпіталізували 34 хворих на коронавірус та 194 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 292 людини. Загалом коронавірус подолали 340 865 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 371, в Оболонському – 312 та в Святошинському районі – 293 випадки.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 4,2 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 5 лютого, - майже 28 тисяч. П'ятий день поспіль 4 тисячі госпіталізованих.