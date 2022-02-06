Ковідний стан в Україні: 4,2 млн випадків захворювання, за добу - 27 851
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,2 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 5 лютого, - майже 28 тисяч. П'ятий день поспіль 4 тисячі госпіталізованих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Цитата
"За добу 5 лютого в Україні зафіксовано 27 851 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 219 осіб;
летальних випадків – 109;
одужало – 6 089 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 284 059 осіб;
одужало – 3 676 068 особу;
летальних випадків – 101 277
проведено ПЛР-тестувань – 18 563 140.
Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 2 597, медпрацівників – 431.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (2788), Хмельницькій (2070), Харківській (1897) та Житомирській (1773) областях. У місті Київ - 2298.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.