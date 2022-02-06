Ситуация с ковидом в Украине: 4,2 млн случаев заболевания, за сутки - 42 533
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,2 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 5 февраля, – почти 28 тысяч. Пятый день подряд 4 тысячи госпитализированных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"За сутки 5 февраля в Украине зафиксировано 27 851 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
госпитализированы – 4 219 человек;
летальных исходов – 109;
поправилось – 6 089 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело – 4 284 059 человек;
выздоровело – 3 676 068 человек;
летальных исходов – 101 277
проведено ПЦР-тестирование – 18 563 140.
Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей – 2597, медработников – 431.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2788), Хмельницкой (2070), Харьковской (1897) и Житомирской (1773) областях. В городе Киев – 2298.
Согласно данным Worldometer, ресурса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18 месте по распространению и на 16 - по числу смертей от COVID-19.