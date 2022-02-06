В Киеве за минувшие сутки 2 298 больных на коронавирус - 18 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Киеве выявили за минувшие сутки 2 298 больных на коронавирус. 18 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"2 298 подтвержденных случаев заболевания на коронавирус за сутки в столице. 18 Человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 587 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 381 269", - сообщил Кличко.
Детали
Так, заболели 1 247 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 813 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет. А также 122 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 116 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
Среди тех, кто умерли: 8 женщин от 23 до 94 лет и 10 мужчин от 52 до 86 лет.
В больницы столицы госпитализировали 34 больных на коронавирус и 194 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
Выздоровели 292 человека. Всего коронавирус преодолели 340 865 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 371, в Оболонском - 312 и в Святошинском районе - 293 случая.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 4,2 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 5 февраля, - почти 28 тысяч. Пятый день подряд 4 тысячи госпитализированных.