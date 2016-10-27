В Києві відбулась акція на захист люстрації

Активісти влаштували під стінами КСУ невеликий перформанс, яким показали, що деякі судді невідоповідально ставляться до заповнення е-декларацій, реформ та люстрації в Україні.

"Сьогодні ми говоримо про те, що намагання відмінити люстрацію та відміна всіх постмайданівських реформ керується з Адміністрації Президента. Саме Президент вже більше 2 років не звільняє голову суду Юрія Баулена, якого мали звільнити ще в 2014 році за постановою Верховної ради", - сказала організатор акції Олександра Дрік.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 27 жовтня, КСУ продовжить слухати справу щодо закону про люстрацію.