В Києві відбулась акція на захист люстрації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Під стінами Конституційного суду України відбулась акція, учасники якої виступили на захист люстрації, передає кореспондент УНН.
Активісти влаштували під стінами КСУ невеликий перформанс, яким показали, що деякі судді невідоповідально ставляться до заповнення е-декларацій, реформ та люстрації в Україні.
"Сьогодні ми говоримо про те, що намагання відмінити люстрацію та відміна всіх постмайданівських реформ керується з Адміністрації Президента. Саме Президент вже більше 2 років не звільняє голову суду Юрія Баулена, якого мали звільнити ще в 2014 році за постановою Верховної ради", - сказала організатор акції Олександра Дрік.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 27 жовтня, КСУ продовжить слухати справу щодо закону про люстрацію.