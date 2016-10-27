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В Києві відбулась акція на захист люстрації

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Під стінами Конституційного суду України відбулась акція, учасники якої виступили на захист люстрації, передає кореспондент УНН.

В Києві відбулась акція на захист люстрації

Активісти влаштували під стінами КСУ невеликий перформанс, яким показали, що деякі судді невідоповідально ставляться до заповнення е-декларацій, реформ та люстрації в Україні.

"Сьогодні ми говоримо про те, що намагання відмінити люстрацію та відміна всіх постмайданівських реформ керується з Адміністрації Президента. Саме Президент вже більше 2 років не звільняє голову суду Юрія Баулена, якого мали звільнити ще в 2014 році за постановою Верховної ради", - сказала організатор акції Олександра Дрік.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 27 жовтня, КСУ продовжить слухати справу щодо закону про люстрацію.

 

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