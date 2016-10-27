В Киеве прошла акция в защиту люстрации

Активисты устроили под стенами КСУ перформанс, которым показали, что некоторые судьи безответственно относятся к заполнению электронной декларации, реформам и люстрации в Украине.

"Сегодня мы говорим о том, что попытка отменить люстрацию и отмена всех постмайдановских реформ управляется из Администрации Президента. Именно Президент уже более 2 лет не увольняет главу суда Юрия Баулина, которого должны были уволить еще в 2014 году по постановлению Верховной Рады", - сказала организатор акции Александра Дрик.

Как сообщал УНН, сегодня, 27 октября, КСУ продолжит слушать дело по закону о люстрации.