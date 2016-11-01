В Києві до кінця тижня погода буде типовою для цього часу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Погода буде типовою для цього часу у Києві, істотних змін не очікується. Про це в коментарі УНН повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.
"Поки що погода особливо не зміниться, вона буде типовою для цього часу. Сьогодні істотних опадів не буде, а завтра буде дощ із мокрим снігом. Температура буде десь порядку +1 - +6 градусів тепла вдень", - сказала Л.Савченко.
Також вона повідомила, що у наступні дні, третього числа, ще невеликі дощі будуть. Четвертого і п’ятого переважно без опадів, шостого вдень - знов невеликий дощ з мокрим снігом.
Як повідомляв УНН, у Києві на перший день листопада синоптики прогнозують невеликий дощ, місцями очікується мокрий сніг.