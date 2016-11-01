В Киеве до конца недели погода будет обычной для этого времени

"Пока погода особо не изменится, она будет обычной для этого времени. Сегодня осадков не будет, а завтра будет дождь с мокрым снегом. Температура будет где-то порядка +1 - +6 градусов тепла днем", - сказала Л.Савченко.

Также она сообщила, что в последующие дни, третьего числа, еще небольшие дожди будут. Четвертого и пятого преимущественно без осадков, шестого днем ​​- опять небольшой дождь с мокрым снегом.

Как сообщал УНН, в Киеве на первый день ноября, синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами ожидается мокрый снег.